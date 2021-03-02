Новая общественная организация защитит москвичей от плохого капремонта

Вадим Карасев

В Москве открылся Центр защиты прав москвичей, где горожане смогут получить помощь в решении своих проблем в самых разных сферах. Об этом =AZUb7QjLxv5pot1nUGw0Uwy_Zvftk_RzdckMKvQSROlDp5Mek0r24QUz0tNnkPMub2aMALMKjCWR2h8veBErkC91tjA_s5Vefa4PhCPzrW5x8VlpRhKg8j0bNPGw_AduJfe2xy62r8MfFA6M9So9NTDm&__tn__=%2CO-R]сообщила в Facebook член Общественной палаты РФ, правозащитник в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева.

"Здесь можно получить консультацию по самым разным вопросам — начиная с вопросов ЖКХ, межевания, так и по вопросам защиты трудовых прав, выявления системных проблем. Наши консультанты и юристы будут совершенно бесплатно консультировать москвичей, помогать им составлять обращения в органы власти и иные организации. Если мы столкнемся с какими-то вопиющими случаями, то будем выходить на общественные проверки", — уточнила глава центра.

Сама Разворотнева пообещала инициировать как член ОП РФ обращения в Госдуму, если ситуация потребует изменения российского законодательства.



Приемная центра находится по адресу ул. Автозаводская, д. 11. Телефон горячей линии: 8 800 500 95 58.