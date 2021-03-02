Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен психофизиологическим особенностям школьников

Лидия Мартынова

3 марта в 15:00 по московскому времени на федеральном портале «Российское образование» в прямой эфир выйдет очередной выпуск еженедельной онлайн-программы «Образовательная среда».

Тема этого выпуска – «Что нужно знать учителю про физиологию учеников».

Курс возрастной физиологии в некоторых педагогических вузах сокращен, а в некоторых не читается вообще. Между тем у каждого возраста есть свои физиологические и психофизиологические особенности. И педагог должен о них знать и уметь работать с ребятами разных классов, учитывать особенности их развития – тогда наверняка удастся избежать многих проблем и конфликтов в стенах школ.

Об особенностях физиологии учеников разных классов, о том, где учителю получить знания по возрастной физиологии и чем отличаются нынешние школьники от своих сверстников двадцать и тридцать лет назад, пойдет разговор в прямом эфире с Марьяной Михайловной Безруких, знаменитым ученым, доктором биологических наук, главным научным сотрудником Института возрастной физиологии Российской академии образования.

Модератор – Александр Милкус, заведующий Лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ «Высшая школа экономики», обозреватель ИД «Комсомольская правда».

Трансляция онлайн-программы будет доступна на площадке федерального портала «Российское образование» и в официальной группе Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

«Образовательная среда» – еженедельная дискуссионная онлайн-программа о развитии российского образования. Она выходит в эфир каждую среду. Это онлайн-площадка для обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере образования, воспитания и науки, которая объединяет широкий круг экспертов: директоров школ и педагогов, руководителей и преподавателей педвузов, колледжей и техникумов, учреждений дополнительного образования, представителей региональных органов управления образованием.

Проект инициирован федеральным порталом «Российское образование».

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