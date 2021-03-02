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Оплата проезда через систему распознавания лиц заработает в московском метро к концу года

Оплата проезда через систему распознавания лиц заработает в московском метро к концу года

До конца 2021 года все станции столичного метрополитена обзаведутся сканерами лица для бесконтактной оплаты проезда. Система FacePay будет работать в том числе непосредственно возле турникетов.

Заместитель начальника столичного метро Андрей Кичигин рассказал, что сканеры разместят также на кассах. Тестирование новой системы уже идет — пока что проведено не менее двух тысяч успешных испытаний, в ходе которых москвичи проходили через турникеты после идентифицирования их лиц.

Биометрическая аутентификация имеет и другие достоинства. Распознавание лиц в московском метро заработало в полную силу еще в сентябре 2020 года, и с тех пор, благодаря нему, удалось задержать свыше 900 подозреваемых в преступлениях.

"Проверяются только те лица, которые находятся в розыске, если человек есть в базе правоохранительных органов. Если его там нет, то и сравнивать не с чем", — уточнил Кичигин.

Как сообщал NEWSTES, в России выделят миллиарды рублей на распознавание лиц заключенных.

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По материалам: uposters.ru
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