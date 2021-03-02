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Определенной категории россиян захотели предоставить дополнительный отпуск

Определенной категории россиян захотели предоставить дополнительный отпускФото: Максим Блинов / РИА Новости

Определенной категории россиян захотели предоставить дополнительный отпуск или сокращенный рабочий день. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

В институт поступил законопроект, подготовленный членами Совфеда, в котором предлагается предоставлять на работе дополнительные двухнедельные отпуска за свой счет тем людям, которые ухаживают за инвалидами первой группы. Эксперты института указали на целесообразность введения таких льгот.

Так, льготы планируют предоставить работникам, которые осуществляют уход за членами семьи, нуждающимися в нем на постоянной основе (при наличии медицинского заключения или заключения органов медико-социальной экспертизы).

«Представляется также необходимым установить четкие критерии для определения круга лиц, за которыми необходимо осуществлять уход, в том числе с указанием на состояние в родстве, совместное проживание и другое. Это позволит определить категорию работников, которые могут претендовать на особые гарантии, предусмотренные в ТК РФ», — говорится в отзыве на законопроект.

Сейчас дополнительные неоплачиваемые отпуска могут устанавливаться коллективным договором работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет. Также дополнительный отпуск может взять работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокая мать, воспитывающая ребенка в возрасте до четырнадцати лет и отец, воспитывающий ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.

Ранее Министерство труда России разъяснило правила работы и отпуска при ненормированном графике. Такой график позволяет работодателю привлекать к работе сверх нормы только в исключительных случаях и только категории сотрудников, определенные перечнем, который устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом.

Россия

По материалам: lenta.ru
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