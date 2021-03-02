Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
Сегодня, 03:15 Анастасия Иванова
— РИА Новости. Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер документального мини-сериала "Expedition back to the future" о создании научно-фантастической трилогии.
Coming soon.....https://t.co/bjyJyooyoZ— Michael J. Fox (@realmikefox) February 28, 2021
В коротком ролике демонстрируют машину времени, на которой путешествовали и попадали в разные приключения доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) и Марти.
"Скоро", — подписал видео Майкл Джей Фокс.
О выходе мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, стало известно в октябре прошлого года (съемки начались еще в сентябре. — Прим. ред.). Известно, что в документальном фильме появятся Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие актеры из трилогии.
Ожидалось, что мини-сериал выйдет в январе-феврале этого года на канале Discovery. Однако релиз по непонятным причинам перенесли. Новую дату премьеры пока не назвали.
По материалам: ria.ru