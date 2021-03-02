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Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"

Опубликован тизер сериала о создании трилогии "Назад в будущее"
РИА Новости. Актер Майкл Джей Фокс, получивший всемирную известность после роли Марти Макфлая в фильмах Роберта Земекиса "Назад в будущее", разместил в своем твиттере тизер документального мини-сериала "Expedition back to the future" о создании научно-фантастической трилогии.

В коротком ролике демонстрируют машину времени, на которой путешествовали и попадали в разные приключения доктор Эмметт Браун (Кристофер Ллойд) и Марти.

"Скоро", — подписал видео Майкл Джей Фокс.

О выходе мини-сериала, состоящего из четырех эпизодов, стало известно в октябре прошлого года (съемки начались еще в сентябре. — Прим. ред.). Известно, что в документальном фильме появятся Кристофер Ллойд, Лиа Томпсон и другие актеры из трилогии.


Ожидалось, что мини-сериал выйдет в январе-феврале этого года на канале Discovery. Однако релиз по непонятным причинам перенесли. Новую дату премьеры пока не назвали.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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