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Пандемия заставила людей по всему миру работать меньше

Пандемия заставила людей по всему миру работать меньшеФото: Unsplash

Пандемия коронавируса заставила людей по всему миру работать меньше. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование сайта по поиску работы ZipRecruiter, доля вакансий, где предлагается четырехдневная рабочая неделя, за последние несколько лет увеличилась втрое. На 10 тысяч соискателей сейчас предлагается 62 вакансии с такими условиями.

В качестве примера агентство приводит немецкую технологическую компанию Awin. С наступлением эпидемии и массовым переходом на удаленку сотрудникам сначала стали давать больше свободного времени. Сначала им разрешили уходить домой после обеда по пятницам, а затем установили четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплат и льгот для сотрудников.

Идея четырехдневки несколько лет обсуждается и в России. Вновь к этому вопросу вернулись в феврале 2021-го. Как говорил зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, переход к ней при сохранении или увеличении оплаты труда — магистральный путь, однако сегодня на первый план выходят другие задачи по защите интересов работников.

Однако в октябре прошлого года в Госдуме раскритиковали эту идею. Заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев посчитал, что из-за этого могут возникнуть сложности в оплате труда.

Что касается самих россиян, то почти половина (48 процентов) одобрительно относятся к введению в стране четырехдневной рабочей недели и готовы трудиться на день меньше. Против четырехдневки выступили 33 процента россиян, при этом почти каждый пятый (19 процентов) опасается, что не справится с привычным объемом работ, если будет работать четыре дня вместо пяти.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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