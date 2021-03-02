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Пашинян объяснил Путину свои слова об "Искандерах"

Пашинян объяснил Путину свои слова об "Искандерах"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его критические высказывания относительно российских комплексов "Искандер" были вызваны неправильным информированием. Он обсудил этот вопрос напрямую с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворкян рассказала о том, как Пашинян проанализировал ряд существующих фактов и данных и пришел к выводу, что ему "по данной ситуации неверно доложили".

"Заявление Пашиняна не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие — одно из лучших в мире", — цитирует ее "Интерфакс".

Официальный Ереван, добавила пресс-секретарь, тесно сотрудничает с Россией в сфере высоких технологий, включая оборонную промышленность, и намерен продолжать это взаимодействие.

В феврале в Армении начался новый виток внутреннего противостояния после слов Пашиняна о том, что ракеты "Искандера" во время конфликта с Азербайджаном "не взрывались или взрывались на 10%".  Замглавы Генштаба Тиран Хачатрян высмеял это заявление, после чего был уволен. В ответ Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна, сам он назвал происходящее попыткой государственного переворота и безуспешно попытался уволить еще и начальника Хачатряна.

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По материалам: uposters.ru
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