«Перестройка отняла у меня жену»: стрессы сократили жизнь супруги Михаила Горбачева и лишили его здоровья

Влада Некрасова

Единственный президент Советского Союза быстро утратил позиции на политической арене, и любовь населения сменилась ненавистью. Михаил Горбачев стойко переносил критику общественности, а вот его избранница сильно переживала из-за травли и распускаемых сплетен о семье.

2 марта Михаилу Горбачеву исполняется 90, что подтверждает за ним звание самого долгоживущего правителя России в истории. В период деятельности политика в стране произошли колоссальные изменения: перестройка, введение гласности и демократических выборов, окончание холодной войны. В 1990-м Горбачев удостоился Нобелевской премии мира, а полученный за нее миллион долларов тут же перечислил в бюджет, и в итоге деньги пошли на строительство больниц. Однако это не спасло Михаила Сергеевича от критики и травли, хлынувших, когда рухнул Советский Союз.

Неоднократно экс-президент пояснял, что кризис в стране начался задолго до его прихода к власти, а некоторые неудачные реформы разрабатывались предшественниками годами — все равно в общественном сознании Горбачев закрепился как виновник распада Советского Союза. В 1990-е на Родине он превратился чуть ли не во врага народа, в то время как за границей — считался борцом с тоталитаризмом.

И в лучшие, и в самые тяжелые времена Горбачеву помогала поддержка супруги. Раиса Максимовна не только произвела своеобразную революцию в советском обществе, когда начала появляться вместе с мужем на всех мероприятиях, но и превратилась в икону стиля. При этом кандидат философских наук отличалась интеллигентностью и эрудированностью, активно занималась благотворительностью, всегда первой читала книги, написанные Михаилом Сергеевичем. Разлучить идеальную пару могла только смерть. Так и случилось: в сентябре 1999-го Раисы Горбачевой не стало. Официальной причиной кончины эксперты назвали лейкемию, так почему же политик был уверен, что его избранницу убила перестройка?

Во главе страны

Михаил Сергеевич родился в селе Привольное Ставропольского края. Детство будущего политика было трудным: в подростковом возрасте пришлось столкнуться с ужасами войны и оккупации. «Из Горбачевых пять человек на памятнике в центре села написаны. А потом пришли документы отца, наши фотографии с известием, что он погиб смертью храбрых. А через несколько дней пришло от него письмо. Но мы уже хоронили его. Дети войны это очень тяжело пережили. По сути, детства не было, мы перешагнули сразу во взрослую жизнь. Свалилось много дел. Потом была разруха. Война, война... Никто нам ничего не разъяснял особо, но это влилось в меня и осталось до сих пор. Это определило мою позицию во многом», — признавался Горбачев.

С 13 юноша совмещал учебу в школе с работой на машинно-тракторной станции, а в 15 уже был помощником комбайнера. Еще через три года Михаила наградили орденом Трудового Красного знамени за уборку зерновых. Окончив школу с серебряной медалью, выпускник поступил на юрфак МГУ, где возглавил студенческую комсомольскую организацию. В те времена Горбачева приняли в КПСС, а позднее направили по распределению в краевую прокуратуру Ставрополя.

Здесь мужчина принял решение посвятить себя комсомольской работе. Начинал он с поста заместителя заведующего Отделом агитации и пропаганды, а на заре 60-х уже стал первым секретарем крайкома ВЛКСМ. Коллеги считали Горбачева перспективным партработником, так что он быстро продвигался по службе. Юрий Андропов разглядел в Михаиле Сергеевиче опытного специалиста и добился перевода сотрудника в Москву.

В 1980-м Горбачев вошел в состав Политбюро, а в 1985-м стал генсеком ЦК КПСС. Он надеялся вытащить страну из состояния застоя, однако в дальнейшем политику перестройки, приведшую к распаду СССР и переходу к рыночной экономике, осудило большинство. Одной из первых реформ Михаила Сергеевича было начало антиалкогольной кампании в СССР: цены на спиртное выросли почти в два раза, виноградники вырубили, ввели карточки на сахар. Только за 1986-й потери бюджета составили 12 миллиардов рублей...

«Считаю, что антиалкогольная кампания все-таки была ошибкой в том виде, как она проводилась. Это перехлесты с закрытием магазинов, особенно в Москве. Огромные очереди. Рост самогоноварения. Сахар пропал из магазинов. Надо было проводить не кампанию, а планомерную долгосрочную борьбу с алкоголизмом. Вытрезвление общества нельзя проводить наскоком. На это нужны годы. И бороться надо непрерывно, постоянно. Думаю, и сейчас надо бороться с алкоголизмом», — заключил Горбачев спустя годы.

Обмен денег, прекращение войны с Афганистаном, ослабление ядерной угрозы — все это выпало на период правления Михаила Сергеевича. Его главной ошибкой политологи считают непоследовательность экономических реформ, приведшую к снижению уровня жизни в стране. Тем не менее либерализация общества, снятие цензуры и восстановление прав жертв политических репрессий принесли Горбачеву популярность среди населения и позволили ему стать единственным президентом СССР.

Но дальше грянула катастрофа: тотальный дефицит, резкое снижение золотого запаса страны, волна забастовок. В ситуации кризиса Михаилу Сергеевичу не удалось предотвратить развал СССР и собственную отставку. «Несомненно, я думаю, что самая главная ошибка — это промедление с реформированием КПСС. Реформы нельзя было начать у нас в стране за пределами КПСС, потому что это немедленно было подавлено и уничтожено. Вторая ошибка — промедлили с реформированием Советского Союза. Его надо было децентрализовать, а не разрушать», — резюмировал политик.

Поддержка и опора

После отставки Горбачев занимался благотворительностью, вел лекции за границей, писал мемуары, стал президентом Международного Зеленого Креста и возглавил именной фонд социально-экономических и политологических исследований. В офис этого самого фонда на Ленинградском проспекте он ежедневно добирался от государственной дачи в деревне Калчуга по Рублево-Успенскому шоссе.

«Он живет не в заграничных замках, как некоторые думают, — пояснял друг Горбачева Владимир Поляков «NewsTes.ruу». — У него нет недвижимости в Испании или в Англии, хотя туристические компании спекулируют на слухах и выдают чужие коттеджи за дома Горбачева. Сам был тому свидетелем во время одной из поездок. На самом деле у Михаила Сергеевича кондовая коробка советского типа, но большая. По закону дом, а также автомобиль предоставлены ему в пользование государством пожизненно. У него имеется прислуга, водитель и четыре охранника ФСО».

Почти полвека Михаил Сергеевич делил кров с супругой Раисой Титаренко, на которой женился еще в студенчестве. Времена тогда были трудные, послевоенные, так что на свадьбу пришлось подзаработать: Горбачев убирал картофель на комбайне.

«На белое платье для невесты хватило, из шифона, сшили в ателье. А туфли пришлось Раисе у подружки занять. Даже кольцами в загсе не обменялись — я подарил ей кольцо спустя годы. А отпраздновали свадьбу только в ноябре. Устроили вечер в диетической столовой на Стромынке, где наше общежитие. Получился студенческий стол — водка, винегрет, котлеты», — делился политик.

Это была чудесная история любви: Горбачев всегда старался радовать супругу сюрпризами, а Раиса Максимовна трогательно заботилась о нем, подбирала подходящую одежду, следила за питанием. А ведь союз мог никогда не сложиться — до Михаила Сергеевича Титаренко встречалась с физиком Анатолием Зарецким и даже планировала выйти за него замуж. Мама парня не одобрила кандидатуру невесты из простой рабочей семьи, и свадьба не состоялась, за что Михаил Горбачев благодарил небеса.

«У нас с Раисой как-то запросто все получилось. И на всю жизнь. Мы, например, очень любили танцевать. Как-то пригласили нас на новогодний бал молодежи. Заиграл вальс. Мы так увлеклись танцем, что оркестр уже замолчал, а мы все кружимся. Остановились: на нас все смотрят. Жили весело, счастливо!» — делился Горбачев.

Семейные драмы и болезни

Мало кто знал, что в первый год семейной жизни пара столкнулась с тяжелыми испытаниями. Вскоре после свадьбы Раиса Максимовна забеременела, но врачи запретили ей рожать: за несколько месяцев до зачатия женщина серьезно заболела и оказалась при смерти.

«Страшный приступ ревматизма, она вся отечная стала, как будто ватная. Ходить не могла — мы ее на носилках с ребятами в больницу относили. Болезнь дала серьезное осложнение на сердце. Врачи мне сказали: «Делайте выбор: ребенок может родиться, а может и нет, но жену вы потеряете. Сердце ее не выдержит». Беременность прервали. Нам сказали, что это был мальчик. Как Раиса переживала, страдала! Я успокаивал как мог. А ведь мы уже имя обсуждали: уговаривал назвать сына Сергеем, в честь моего отца», — откровенничал политик.

Лишь с переездом в Ставрополь Раиса Максимовна почувствовала себя лучше. Когда здоровье женщины восстановилось, она подарила супругу дочку Ирину. Наследница Горбачева впоследствии окончила медицинский вуз, вышла замуж за хирурга Анатолия Вирганского и родила ему двух девочек, Ксюшу и Настю. После 16 лет совместной жизни влюбленные разошлись, и Ира вторично вступила в брак — с бизнесменом Андреем Трухачевым. Пара перебралась в Баварию, где курировала местное отделение именного фонда Горбачева. В дальнейшем в Германии обосновались и внучки экс-президента СССР, и их дети.

Горбачев мечтал провести с любимой женой старость, но за несколько месяцев до наступления миллениума Раиса Максимовна умерла от лейкоза. Впрочем, он видел и другие причины преждевременного ухода супруги из жизни. «Она очень порядочный человек, ранимый — не выдержала несправедливости. Столько вокруг нашей семьи распускали сплетен, нелепиц... Я перестал обращать на них внимание. А она все принимала близко к сердцу. Это перестройка у меня отняла жену: переживания сократили жизнь Раисы», — уверял Михаил Сергеевич.

Когда жены не стало, Горбачев сдал: на нервной почве заболел диабетом, резко поправился. Все чаще в СМИ появлялись тревожные известия о госпитализациях политика. Так, он перенес операции на сердце и на глазах, а в последние годы начал передвигаться с помощью специального приспособления.

Несмотря на слабое здоровье, Михаил Сергеевич сохраняет оптимистичный настрой, продолжает заниматься общественной деятельностью и писать книги. Единственное, с чем мужчина не смог примириться за годы, так это со смертью супруги. В своем завещании политик отказался от правительственной привилегии быть похороненным в новом некрополе в районе подмосковных Мытищ: покой Горбачев хочет обрести рядом с Раисой Максимовной, на Новодевичьем кладбище.