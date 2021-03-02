Перигей Луны 2 марта 2021 года: секрет удачи для Знаков Зодиака

Вадим Карасев

Перигей Луны — это время, когда Луна максимально сближается с Землей. Астрологи отмечают, что в такие дни очень сильно увеличивается влияние ночного светила на все сферы нашей жизни.

2 марта окажется одним из самых опасных дней марта, потому что усиленное влияние Луны будет негативным. В этот день убывающая Луна окажется под влиянием Весов. Стихия Воздуха плохо сочетается с такой фазой Луны, поэтому многим людям стоит ожидать трудностей и внутренней дисгармонии. Секреты удачи, описанные ниже, помогут в этот день остаться на плаву.

Овен

Овны 2 марта могут стать вспыльчивыми и очень импульсивными. Астрологи настоятельно рекомендуют следить этим людям за тем, что они говорят и что делают. Секрет удачи для Овнов — предельная осторожность и уважение к окружающим. Не нужно наживать себе врагов.

Телец

Успех Тельцов будет напрямую зависеть от талисманов на удачу, потому что убывающая Луна в Знаке Весов полностью лишит их успеха. Предусмотрительность — ключ к успеху.

Близнецы

Близнецам в этот день стоит как можно меньше переутомляться и больше отдыхать. 2 марта не получится сделать все, что запланировано. Вместо этого лучше сделать все самое важное, а вечером расслабиться, пообщаться с близкими и приятно провести время, чтобы не ступить на черную полосу.

Рак

У Раков ссоры и конфликты с близкими людьми могут быть крайне разрушительными. Это значит, что секретом успеха для них будет умение идти на компромиссы. Раки не особо ладят с теми, кто оспаривает их мнение на тот или иной счет, поэтому им придется сделать над собой усилие.

Лев

Львам обойти стороной проблемы поможет правильный выбор одежды. Астрологи рекомендуют надевать что-то под цвет глаз. Например, кареглазым людям подойдет черная и коричневая одежда, зеленоглазым — зеленая, людям с синими и голубыми глазами — бирюзовая, синяя. Это очень хорошо скажется на энергетике.

Дева

Девам категорически запрещено 2 марта переживать попусту. Не нужно думать о прошлом, заниматься самоанализом. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют как можно больше общаться с приятными людьми, делиться эмоциями с близкими и родственниками.

Весы

Весам нужно следовать планам на день. Даже небольшие расхождения с расписанием могут стоить этим людям удачи. Также астрологи отмечают, что проблемы могут начаться, если торопиться с решениями. Важно полагаться на логику, а не на интуицию. Шестое чувство в этот день будет плохо работать.

Скорпион

Чтобы проблемы обошли Скорпионов стороной, 2 марта им стоит оставаться предельно самокритичными. Не нужно искать виновных в своих ошибках. Достаточно посмотреть в зеркало. Отличать хорошее от плохого станет сложнее, так что лучше отказаться от навешивания ярлыков.

Стрелец

Стрельцов в этот день могут посетить неприятные мысли. Возможна усталость, перенапряжение. Чтобы проблемы не начали развиваться и переходить на другие сферы жизни, Стрельцам нужно больше двигаться, заниматься спортом и посвящать себя любимым делам.

Козерог

Козерогам текущее положение Луны принесет меньше всего проблем и негатива. Секрет успеха для этих людей состоит в том, что им просто нужно следовать планам. Стоит помнить, что в такие дни люди часто меняются и меняют свое мнение.

Водолей

Все, что необходимо сделать Водолеям 2 марта, — остаться в зоне комфорта. Риски и авантюры могут заставить этих людей сильно переживать, что может негативно сказаться на их самочувствии и энергетике. Желательно избегать финансовых трат и серьезных конфликтов.

Рыбы

Рыбам 2 марта астрологи советуют бороться с меланхоличным настроением. Полезно будет хотя бы немного отвлечься от рутины, развлечься и повеселиться. Переутомления и излишне частые мысли о работе могут заставить Рыб потерять удачу на пути к целям.