Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Удмуртии

Лидия Мартынова

В Удмуртии готовится к открытию Центр опережающей профессиональной подготовки. Это первая подобная организация в республике, работа которой будет направлена на профориентацию, ускоренное профобучение, переподготовку, повышение квалификации работников по наиболее востребованным на рынке труда профессиям, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Организация заработает в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем финансирования составил 19,5 млн рублей из средств федерального бюджета и 15 млн рублей из регионального бюджета. Финансирование будет направлено на закупку оборудования, создание цифровой платформы, а также на приобретение расходных материалов.

В образовательных программах центра могут принять участие все категории граждан.

Первый и единственный Центр опережающей профессиональной подготовки планируется к открытию в республике не позднее осени этого года. Всего же в рамках нацпроекта «Образование» до 2024 года такие Центры будут работать в каждом регионе страны.