Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»

Вадим Карасев

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменение позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу ракетных комплексов «Искандер». Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 1 марта.

«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь Пашиняна Мане Геворгян сообщила, что политик пришел к выводу, что в ситуации с оперативно-тактическими ракетными комплексами (ОТРК) «Искандер», которые он назвал неработоспособными, ему неверно доложили информацию. Представитель Пашиняна назвала российское оружие одним из лучших в мире.

23 февраля Пашинян заявил о неработоспособности российских «Искандеров». Он уточнил, что российские ракеты «не пригодны для использования» и взрываются не полностью.

Дмитрий Песков, комментируя данное заявление Пашиняна, заявил, что

российская военная техника неоднократно демонстрировала свою эффективность в разных точках мира.

Между тем в Госдуме обвинили армянского премьера во лжи и предположили, что таким заявлением он хотел подчеркнуть свою невиновность в результатах конфликта в Нагорном Карабахе.