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Под Кировом кондуктор автобуса из-за 1 рубля высадила школьницу на мороз

Под Кировом кондуктор автобуса из-за 1 рубля высадила школьницу на мороз

Кондуктор выгнала из автобуса в Кировской области школьницу, которой не хватило 1 рубля на проезд. Теперь прокуратура проводит проверку по этому случаю, пишет РИА "Новости".

В соцсетях опубликовали информацию о том, что вечером 25 февраля 12-летнюю школьницу, возвращавшуюся с занятий по акробатике домой, высадили из автобуса в мороз. У девочки не хватило мелочи на оплату проезда, и кондуктор заставила ее выйти из транспорта, несмотря на позднее время и холод.

"Органами прокуратуры Кировской области организована проверка информации СМИ о нарушении прав 12-летнего ребенка, которую высадили из автобуса по маршруту следования из поселка Садаки в город Киров… В рамках проверочных мероприятий оценке подлежат действия работников автотранспортного предприятия на предмет соблюдения требования законодательства об организации пассажирских перевозок, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта не оплативших проезд детей младше 16 лет. Эту меру предлагают распространить также на пенсионеров, инвалидов и беременных женщин.

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По материалам: uposters.ru
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