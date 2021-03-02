Подавшая на развод Ким Кардашьян прорекламировала колготки, снявшись без лифчика и трусов

Вадим Карасев

40-летняя Ким Кардашьян приняла участие в очередной откровенной фотосессии после известий о том, что она подала на развод с Канье Уэстом. На этот раз звезда реалити-шоу снялась без лифчика и трусов.

На эротичном снимке скандальную супругу Канье Уэста можно увидеть практически полностью голой.

Из одежды на светской львице лишь телесные колготки собственного бренда Skims, которые она и прорекламировала на своей странице в инстаграме с помощью пикантного снимка.

Ким Кардашьян продемонстрировала все достоинства своей фигуры, прикрывая обнаженную грудь.

Снимок раскритиковали в Сети многие поклонники звезды. "Вся эта нагота только для того, чтобы продать колготки?", "Однажды Канье пришел домой и решил, что он взрослый человек. Устал играть с пластиковой женщиной", "Она отвратительная женщина", "Ей нужно подумать о своих детях, прежде чем публиковать подобные вещи для всеобщего обозрения", "Это и есть отсутствие самоуважения", — пишут пользователи.

Напомним, 40-летняя Ким Кардашьян окончательно решила расстаться с рэпером Канье Уэстом после 7 лет брака. Звезда официально подала документы на развод.

По данным источника, Ким Кардашьян договорилась о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми. Как отмечается, знаменитый рэпер согласился на это. Никто из звездной пары не собирается оспаривать пункты заключенного между ними брачного договора.

Также Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли впечатляющего прогресса, пытаясь прийти к соглашению об урегулировании имущественных споров.

Источники уточняют, что развод звездной пары "настолько мирный, насколько это вообще возможно".

Как отмечалось ранее, модель наняла адвоката, которая занимается бракоразводными процессами различных знаменитостей.



"Ким наняла Лауру Уэссер, и они (Кардашьян и Уэст) ведут переговоры об урегулировании. Они это скрывают, но они сделали", — цитирует Page Six информированный источник. Многочисленные источники утверждали, что развод звездной пары "неизбежен", отмечает издание. Светская львица уже прекратила носить обручальное кольцо.

Рождественские праздники Ким Кардашьян и Канье Уэст провели раздельно ради того, "чтобы пожить отдельной жизнью и спокойно уладить все, чтобы расстаться и развестись".

Скандальный рэпер провел праздники в собственном доме в Вайоминге. Источник в окружении Канье Уэста утверждает, что музыкант считает "невыносимым" семейство Кардашьян, а также их реалити-шоу. В то же время сама светская львица перестала выкладывать совместные фото с Канье Уэстом — на серии рождественских снимков она позирует с сестрами, детьми и матерью.

При разводе пары основным предметом спора может стать дом в Калабасасе. На него знаменитости потратили 60 миллионов долларов. Ким Кардашьян желает, чтобы дом достался ей и детям.



Минувшим летом в соцсети Канье Уэст опубликовал серию твитов, в которых рассказал о проблемах в браке с Ким Кардашьян. "Я пытался развестись с Ким, когда она встретилась с Миком Миллом для "обсуждения тюремной реформы" <...> Мик — мой чувак. Он проявил уважение. Ким перешла границы", — написал скандальный музыкант. Судя по всему, Канье Уэст имел в виду встречу его жены с Миком Миллом, которая состоялась пару лет назад в Лос-Анджелесе. Тогда Ким Кардашьян якобы обсуждала с ним тюремную реформу.

Поклонники Канье Уэста решили, что он намекнул на измены своей жены с Миком Миллом, о чем писало минувшей весной издание Aceshowbiz. Как сообщал источник, Мик Милл в конце концов устал от многочисленных связей Ким Кардашьян на стороне и потребовал от светской львицы избавиться от любовников, не желая быть одним из них. По данным издания, Канье Уэст знает о неверности своей знаменитой супруги, но предпочитает не выносить это на публику.



Как писал NEWSTES, ранее Ким Кардашьян снялась с раздвинутыми ногами, усевшись голым задом на перила балкона.