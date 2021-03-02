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Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в России

Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в РоссииФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ежегодные финансовые потери от распространения ВИЧ в России составляют порядка 200 миллиардов рублей. К такому выводу пришел Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России (НИФИ), копия исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики указали, что большая часть потерь — порядка 150 миллиардов рублей — приходится на потери ВВП вследствие инвалидизации и преждевременной смертности населения от последствий ВИЧ. «При успешном контроле за ВИЧ-инфекцией ежегодная рождаемость выросла бы на 6,2 тысячи человек», — говорится в исследовании.

Кроме того, в НИФИ Минфина считают, что если увеличить затраты на закупку антиретровирусных препаратов и тестирование на ВИЧ примерно на 60 процентов, это позволит в перспективе сократить прямые немедицинские затраты более чем на 100 миллиардов рублей. Кроме того, общее снижение косвенных потерь ВВП составит около 1,7 триллиона рублей до 2030 года.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день ВИЧ — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний. В России, по официальным данным, с ним живут 1,1 миллиона человек.

Лидирующим регионом по заболеваемости сейчас является Кемеровская область. Если среднероссийский уровень составляет 40,77 на 100 тысяч населения. В Кемеровской области в 2020 году этот показатель составлял 128,92 на 100 тысяч населения. Причем за последнее время ВИЧ чаще регистрировали в более старших возрастных группах. За 2020 год доля пациентов с впервые выявленным заболеванием старше 30 лет составила 85,3 процента.

В декабре 2020-го российские власти утвердили госстратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в стране на период до 2030 года. Министерству здравоохранения поручено за полгода представить в правительство план мероприятий по реализации этих планов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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