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Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!

Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!

Привет, АРМИ! Давненько у нас с вами не было интерактива. Хотите немного развлечься и поиграть в игру? Предлагаем вам прочесть некоторые забавные и интересные факты о любимчиках BTS, а затем поставить в комментариях число, обозначающее количество фактов, которые вы уже знали.

Ну что, готовы проверить, кто из вас является самым большим знатоком Bangtan? Тогда не будем терять время!


Чонгук (Jungkook) и Чимин (Jimin) из Пусана.
Чонгук — единственный, кто знает пароль от студии Шуги (Suga).
Джин (Jin) очень хорошо готовит и часто изобретает различные новые блюда для остальных участников.
Юнги написал «Like It» менее чем за 40 минут.
BTS первыми получили собственные смайлы в Twitter.
Юнги плакал в ванной из-за того, что самочувствие Золотого Макнэ во время концерта в Чили было ужасным.
Раньше Чимин храпел во сне, а Джин бросал в него подушками в лицо, чтобы он перестал это делать.
Тэхён (Taehyung) играл на саксофоне более трех лет.
Джин получил более дюжины роз в День святого Валентина в школе для мальчиков.
Когда Юнги впервые встретил Тэхёна, он подумал, что Тэ ведет себя неискренне и «играет роль», потому что на самом деле таких идеальных людей не бывает.

Ну что, АРМИ, сколько баллов из 10 вам удалось набрать?

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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