Поклонники начали переживать за состояние дочери Анастасии Заворотнюк

Лидия Мартынова

Девушка показалась фанатам слишком бледной и похудевшей.

Анна Заворотнюк в последнее время активно ведет свой Instagram. Она делится с поклонниками информацией о себе, реже – рассказывает о своей матери, которая больна – Анастасии Заворотнюк.

Чаще всего Анну закидывают комплиментами из-за ее фигуры и в целом внешности. Однако недавно пользователи начали переживать за дочь актрисы. По мнению людей, она в последнее время сильно похудела и стала выглядеть бледнее.

«Аня, с вами все в порядке? Вы слишком худая! Надеемся, у вас все хорошо»,

[media=https://www.instagram.com/p/CL3qdCJl92b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

– пишу поклонники Заворотнюк.

Стоит отметить, что Анастасия Заворотнюк в данный момент борется с раком мозга. Родственники звезды не рассказывают о ее состоянии. О том, что Анастасия больна, ее семья сообщила почти спустя год после того, как она заболела.

Более того, о точном диагнозе стало известно после того, как у Владимира Путина было совещание с ассоциацией врачей, в рамках которого и озвучили, чем именно болеет Анастасия. Фанаты стараются поддерживать Анну Заворотнюк и желают скорейшего выздоровления Анастасии.