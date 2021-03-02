Популярная блогерша стала жертвой сексуального домогательства в прямом эфире

Вадим Карасев

Фото: @realimjasmine

Канадская блогерша Жасмин Во (Jasmine Vo) стала жертвой сексуального домогательства во время одного из своих стримов. Инцидент произошел еще в сентябре 2020 года, однако девушка рассказала о нем изданию Vice только в феврале.

25-летняя Жасмин путешествовала по Японии и вела прямые эфиры из чужой страны. Во время одной из прогулок по городу Осока стримерша случайно сняла на камеру незнакомца. Мужчина неожиданно схватил ее за талию, а затем ткнул рукой в ее грудь.

Увидевшие инцидент зрители просили девушку побыстрее уйти, а некоторые из них включали звук сирены, чтобы отпугнуть насильника. Однако тот преследовал Жасмин несколько кварталов, прежде чем отступить.

«Я безудержно плакала. Я просто чувствовала себя очень одинокой», — призналась стримерша в разговоре с журналистами. Она добавила, что боялась реакции администрации Twitch на инцидент: Жасмин предполагала, что ее аккаунт могут заблокировать после происшествия. Многие зрители писали, что девушка «заслужила этого» из-за чрезмерно открытой одежды.

Ранее популярного американского блогера и врача Джейсона Кэмпбелла (Jason Campbell), известного как Tik Tok Doc, обвинили в сексуальных домогательствах. В иске его бывшей коллеги утверждается, что в течение первых трех месяцев 2020 года он домогался ее, а также отправлял порнографические фотографии и непристойные тексты.