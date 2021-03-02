Порноактриса поделилась опытом знакомств в интернете

Вадим Карасев

Фото: @bunnycolby

Американская порноактриса Дженис Гриффит (Janice Griffith) поделилась своим опытом знакомств в интернете. В беседе с корреспондентом GQ она также рассказала, какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина.

По словам Гриффит, когда она пользовалась приложением для знакомств Bumble, многие принимали ее аккаунт за фейковый и жаловались на него. То, что потенциальные партнеры считали ее профиль страницей мошенников, — один из «профессиональных рисков», с которым порноактрисе приходится сталкиваться при знакомстве в сети.

Кроме того, Гриффит отметила, что получает огромное количество сообщений от поклонников в соцсетях. Все они, по словам порноактрисы, либо очень отвратительные, либо отвратительные. К примеру, фанаты регулярно пишут ей странные и пошлые шутки. Гриффит заверила, что ее это совершенно не беспокоит, однако посоветовала читателям не использовать такую стратегию, если они хотят познакомиться с кем-то в сети.

Говоря о качествах идеального партнера, порноактриса подчеркнула, что он должен относиться к ее профессиональной деятельности без предубеждений. Для Гриффит также важно, чтобы ее возлюбленный был секс-позитивным человеком и не был собственником. «Если я усну на диване, он должен отнести меня в кровать и подоткнуть одеяло — думаю, это мой язык любви», — заключила она.

Ранее порноактриса Банни Колби (Bunny Colby) рассказала о том, что ее заблокировали в приложении для знакомств Bumble. Ее заподозрили в попытках использовать Bumble для продвижения своих социальных сетей и дальнейшей «коммерческой активности». Колби назвала обвинения необоснованными.