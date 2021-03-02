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«Порошенко дал Медведчуку силу»: Аваков рассказал о цинизме

«Порошенко дал Медведчуку силу»: Аваков рассказал о цинизме

Кум президента Владимира Путина Виктор Медведчук, в отношении которого СНБО ввел санкции, вернулся в большую политику благодаря поддержке пятого президента Петра Порошенко. Об этом в эфире программы «VIP с Натальей Мосейчук» заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр напомнил, что Порошенко способствовал тому, чтобы Медведчук занимался вопросами обмена пленными в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия.

До Майдана и сразу после него, по словам Авакова, о Медведчуке не было слышно.

«Он (Порошенко. — Авт.) дал Медведчуку ту силу, которой тот не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде. Я прекрасно помню, как пытался сдержать группу „Правого сектора“ в Ивано-Франковской области, где его (Медведчука. — Авт.) пытались догнать и дачу ограбить или что-то такое. Но его тогда не было на арене», — сказал Аваков.

Глава МВД вспомнил и ситуацию с трубой, на которой начали зарабатывать, скандалы с поставками электроэнергии в оккупированный Крым и другие моменты, в которых хоть и не явно, но присутствовал нынешний глава ОПЗЖ.

«Медведчук — это цинизм нашей ситуации, который показан на конкретных вещах. Он получил силу за счет разговоров с Путиным. И эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор во всех вопросах», — подчеркнул Аваков.

Напомним, в сеть слили разговор между якобы бывшим помощником президента РФ Владиславом Сурковым, который в администрации Путина курировал вопросы Донбасса, и председателем политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком в 2014 году. Политики якобы обсуждали поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Как сообщали «NewsTes», Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на украинскую часть нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление», который связывают с именем нардепа Виктора Медведчука, хотя сам он не подтверждал свою причастность к стратегическому объекту.

Фото polygraf.net/

Украина

По материалам: fakty.ua
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