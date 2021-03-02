Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились

Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалилисьФото: Сергей Семенов / «Коммерсантъ»

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье резко рухнул в январе-феврале 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

По его данным, поставки российской нефти упали за два месяца на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 32,83 миллиона тонн. Среднесуточный уровень экспорта составил 4,08 миллиона баррелей. Только за февраль поставки обвалились на 25,2 процента, до 15,39 миллиона тонн. Среднесуточный показатель составил 4,03 миллиона баррелей. В январе экспорт российской нефти в дальнее зарубежье упал на 18,3 процента до отметки в 17,42 миллиона тонн.

Одновременно Россия в первые два месяца текущего года нарастила поставки нефти в страны ближнего зарубежья. Они выросли на 232,7 процента и составили 2,36 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что холода обвалили добычу нефти в России в феврале, что не позволило стране увеличить производство так, как это было согласовано в рамках ОПЕК+. С 1 по 25 февраля 2021 года средний уровень добычи нефти в России составил от 9,153 миллиона баррелей до 10,093 миллиона баррелей в сутки. Это на 30 тысяч или 77 тысяч баррелей меньше по сравнению с январем.

В 2020 году поставки нефти из России в дальнее зарубежье опустились до минимальных значений за 16 лет. Причинами стали пандемия коронавируса, которая резко сократила спрос на топливо, а также условия сделки ОПЕК+.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании цен
Российские производители мяса птицы и яиц договорились о сдерживании
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина российских богачей
«Подарком Путина для списка Forbes» воспользовалась половина
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Поставки нефти из России в дальнее зарубежье обвалились
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Сбербанк сообщил о рекордном росте расходов россиян в феврале
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной работой Тициана
Картину в провинциальной английской церкви объявили утраченной
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Фургал пожаловался на лишение писем от родных
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
Голикова оценила заболеваемость COVID-19 в России
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России за сутки умер 441 пациент с коронавирусом
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев коронавируса
В России впервые с октября выявили меньше 11 тысяч случаев
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных соцсетей
Матвиенко посчитала неправильным путем для России блокировку западных
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен психофизиологическим особенностям школьников
Новый выпуск программы «Образовательная среда» посвящен

Топ на сегодня

"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят

Еще по теме

Доходы России от экспорта нефти в январе-октябре снизились на 22,3%
Доходы бюджета от экспорта нефти с начала года снизились на 27%
В России резко снизилась добыча нефти и газа
"Газпром" установил новый рекорд суточного экспорта в дальнее зарубежье