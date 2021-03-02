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Поздравляем! Женя из «Ранеток» ждет второго ребенка

Поздравляем! Женя из «Ранеток» ждет второго ребенка

Время бежит! Бывшая участница группы «Ранетки» Женя Огурцова поделилась радостным событием у себя в Instagram и на YouTube — она беременна вторым ребенком.

Вчера Женя рассказала, что вскоре станет мамой. Певица находится уже на четвертом месяце беременности. О своем положении девушка долгое время не говорила своем избраннику Николаю Осипову. По словам Жени, она узнала о том, что ждет ребенка почти в годовщину свадьбы с мужем. Радостное событие сначала она разделила с подругой, а только потом все поведала Николаю.


 «До того, как я сделала тест, у меня не было никаких ощущений, что я беременна… Несмотря на то что беременность была запланированная, я весь вечер не могла поверить в это и постоянно спрашивала подругу, реально ли это происходит», — написала экс-«Ранетка» в Instagram.

Женя пообещала снять видео на YouTube, в котором в подробностях расскажет, с чем уже ей пришлось столкнуться. Девушка уже успела напугать поклонников, сообщив, что беременность протекала не просто, и она даже лежала в больнице. По словам Жени, ей будут делать кесарево сечение, так как она не видит одним глазом. Одной из первых с радостным событием Женю поздравила ее подруга и коллега по группе «Ранетки» Лена Третьякова.

[media=https://www.instagram.com/p/CL4WFSqJFGB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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