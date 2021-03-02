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Пожизненно осужденный педофил-убийца отсудил у России компенсацию за отсутствие горячей воды в колонии

Пожизненно осужденный педофил-убийца отсудил у России компенсацию за отсутствие горячей воды в колонии

Россиянин Николай Чигиринских, приговоренный к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство трех несовершеннолетних девочек, отсудил у государства 30 тысяч рублей компенсации за отсутствие в колонии горячей воды.

Иск был подан в декабре 2020 года, ответчиком выступила исправительная колония № 6 ГУ ФСИН России по Хабаровскому краю. Убийца попросил суд признать незаконным бездействие сотрудников учреждения, не реагировавших на его жалобы об отсутствии горячей воды в камере. Он также потребовал компенсацию в размере 100 тысяч рублей. В пресс-службе Первоуральского городского суда сообщили, что иск был удовлетворен частично — истец получит менее трети от запрошенной суммы.

Николай Чигиринских был осужден в 2010 году. Установлено, что первое убийство он совершил за пять лет до этого, потом произошло еще два эпизода. Маньяк дал признательные показания, но затем отказался от них.

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По материалам: uposters.ru
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