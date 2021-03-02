Познер назвал интернет инструментом подавления свободы слова
В обществе становится меньше свободы слова с распространением интернета, считает телеведущий Владимир Познер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
Он связал это явление с реакцией большинства пользователей на личное мнение любого человека, которое чаще всего бывает негативным и действует угнетающе.
"Сегодня высказывать мнение, которое не совпадает с существующим трендом, особенно с появлением интернета и соцсетей, становится делом небезопасным", — сказал журналист и уточнил, что негативная реакция со стороны "хейтеров" может даже повлиять на психику "некрепкого" человека.
Познер напомнил, что всегда положительно оценивал появление интернета, поскольку всемирная сеть дает возможность высказаться каждому человеку. "С другой стороны, человек высказался, и такое на него навалилось, что он больше высказываться, скорее всего, не будет", — добавил телеведущий.
Сам Познер, по его словам, не читает то, что о нем пишут в Сети, поскольку ему это "не интересно".