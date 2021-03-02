Познер назвал интернет инструментом подавления свободы слова

Вадим Карасев

В обществе становится меньше свободы слова с распространением интернета, считает телеведущий Владимир Познер. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

Он связал это явление с реакцией большинства пользователей на личное мнение любого человека, которое чаще всего бывает негативным и действует угнетающе.



"Сегодня высказывать мнение, которое не совпадает с существующим трендом, особенно с появлением интернета и соцсетей, становится делом небезопасным", — сказал журналист и уточнил, что негативная реакция со стороны "хейтеров" может даже повлиять на психику "некрепкого" человека.

Может быть, то, что я скажу, парадоксально, но я считаю, что с интернетом у нас стало меньше свободы слова, чем было до интернета. Именно потому что появился инструмент подавления — он может быть использован именно так.

Познер напомнил, что всегда положительно оценивал появление интернета, поскольку всемирная сеть дает возможность высказаться каждому человеку. "С другой стороны, человек высказался, и такое на него навалилось, что он больше высказываться, скорее всего, не будет", — добавил телеведущий.

Сам Познер, по его словам, не читает то, что о нем пишут в Сети, поскольку ему это "не интересно".