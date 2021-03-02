Позор! BigHit спалили в накрутке рейтингов BTS!

Лидия Мартынова

Дебют группы BTS состоялся в 2013 году, но популярность «постучалась к ним в дверь» далеко не сразу. Опытный лейбл BigHit тогда активно взялся за раскрутку молодых мальчишек и добился резкого скачка в распространении славы «Бантан» по всей Корее и некоторых странах. Разумеется, рейтинги всех k-pop групп и уровень продаж их альбомов всегда находятся в открытом доступе.

Поклонники индустрии, увидев, что Bangtan превосходят BIGBANG по количеству купленных фанатами альбомов, не поверили в естественный стремительный рост и обвинили компанию в том, что ее представители занимаются накруткой. Сейчас руководство со смехом вспоминает данную историю, говоря о том, что у BigHit на тот момент даже не было денег на столь масштабные рекламные интеграции, но в прошлом публика была непреклонна.

Тогда компании пришлось доказать свою невиновность путем демонстрации входящих в их музыкальный рынок международных продаж. Поддержали компанию и российские фанаты, подтвердившие, что они также массово скупают альбомы BTS, ведь слава парней в России уже была велика.

Но, если задуматься, можно вспомнить, что это не единственный скандал BigHit, в котором лейбл обвиняют в нечестной борьбе за власть на международной арене. Верите ли в то, что у компании действительно есть свои секреты?







