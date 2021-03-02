Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Позор! BigHit спалили в накрутке рейтингов BTS!

Позор! BigHit спалили в накрутке рейтингов BTS!

Дебют группы BTS состоялся в 2013 году, но популярность «постучалась к ним в дверь» далеко не сразу. Опытный лейбл BigHit тогда активно взялся за раскрутку молодых мальчишек и добился резкого скачка в распространении славы «Бантан» по всей Корее и некоторых странах. Разумеется, рейтинги всех k-pop групп и уровень продаж их альбомов всегда находятся в открытом доступе.


Поклонники индустрии, увидев, что Bangtan превосходят BIGBANG по количеству купленных фанатами альбомов, не поверили в естественный стремительный рост и обвинили компанию в том, что ее представители занимаются накруткой. Сейчас руководство со смехом вспоминает данную историю, говоря о том, что у BigHit на тот момент даже не было денег на столь масштабные рекламные интеграции, но в прошлом публика была непреклонна.

Тогда компании пришлось доказать свою невиновность путем демонстрации входящих в их музыкальный рынок международных продаж. Поддержали компанию и российские фанаты, подтвердившие, что они также массово скупают альбомы BTS, ведь слава парней в России уже была велика.

Но, если задуматься, можно вспомнить, что это не единственный скандал BigHit, в котором лейбл обвиняют в нечестной борьбе за власть на международной арене. Верите ли в то, что у компании действительно есть свои секреты?



Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Жириновский нашел способ борьбы с антироссийскими санкциями
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Майя Донцова кардинально меняет внешность
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Саша Черно раскритиковала родную телестройку
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Звезда фильма «Борат» заявил о готовности поехать в Казахстан
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
Светлану Лободу заподозрили в тайных выступлениях на Украине
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
В «Гарри Поттере» обнаружили масштабный подлог
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес брата-губернатора
Телеведущий столкнулся с дилеммой после обвинений в адрес
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая Нацгвардии
На Запорожской АЭС произошла стрельба, погибла военнослужащая

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

BTS расторгнут контракт с BigHit в 2024 году
Почему BigHit не разрешают Ви и Чонгуку проводить время вместе?
Такие милашки! BigHit представили новых персонажей группы TinyTAN!
«BTS IS 7»: Представители BigHit снова забыли про Тэхёна