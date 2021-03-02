Правящая партия Германии хочет облегчить визовый режим с Россией

Влада Некрасова

Партия немецких социал-демократов СДПГ, которая входит в коалиционное правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель, представила проект предвыборной программы, он должен быть утвержден на съезде в мае; в проекте, в частности, содержится предложение о частичном облегчении визового режима с Россией - для расширения молодежных обменов между странами.

"При всей необходимой критике, мы и в отношении России делаем ставку на готовность к диалогу и сотрудничеству. Мир в Европе возможен не против, а только с Россией. Ценными в отношениях с Россией является межобщественные контакты, поддержку и расширение которых мы хотим продолжать, в том числе посредством облегчения визового режима для молодежного обмена", - говорится в документе, который опубликован на сайте партии.