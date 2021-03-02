Предводителя инвесторов с Reddit уличили во вранье
Сегодня, 14:36 Вадим КарасевKeith GillФото: Globallookpress.com
Предводителя инвесторов с Reddit, который известен под ником Roaring Kitty (Ревущий котенок), уличили во вранье. Как сообщает Reuters, после взлета акций GameStop его обвинили в том, что он изображал из себя трейдера-любителя, хотя по факту является профессионалом.
В итоге действия Roaring Kitty в сети нанесли убытки тем, кто купил акции по завышенным ценам. Теперь он утратил статус лицензированного брокера.
По материалам: lenta.ru