Предводителя инвесторов с Reddit уличили во вранье

Вадим Карасев

Keith GillФото: Globallookpress.com

Предводителя инвесторов с Reddit, который известен под ником Roaring Kitty (Ревущий котенок), уличили во вранье. Как сообщает Reuters, после взлета акций GameStop его обвинили в том, что он изображал из себя трейдера-любителя, хотя по факту является профессионалом.

В итоге действия Roaring Kitty в сети нанесли убытки тем, кто купил акции по завышенным ценам. Теперь он утратил статус лицензированного брокера.