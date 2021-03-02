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Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку Ходорковского

Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку ХодорковскогоЕвгений ПригожинФото: Михаил Метцель / ТАСС

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин предложил полмиллиона долларов за поимку бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Заявление предпринимателя опубликовано в сообществе «Пресс-служба компании "Конкорд"», принадлежащей ему, во «ВКонтакте».

В пресс-службу поступила просьба к Пригожину прокомментировать ажиотаж вокруг нового розыска его Федеральным бюро расследований (ФБР). В частности, журналисты указали на реакцию Ходорковского по этой теме.

«В этой истории я — патриот и хороший парень. А Ходорковский — плохой парень. Он — бывший олигарх, подкупивший высшее руководство страны 90-х и укравший огромные средства нашего народа, который прячется в Лондоне и иногда просто попукивает. А "Эхо Москвы" усиливает звук и эффект его испражнений», — ответил владелец «Конкорда».

Он добавил, что разыскивается американцами «по несуществующим обвинениям, а Ходорковский пачками убивал людей». «С удовольствием предложу за его поимку 500 тысяч долларов, но только в случае, если его выловит гражданин России, чтобы не платить деньги иностранцам, которые гнобят нас в санкциях», — заявил Пригожин.

Бизнесмен также не исключил, что может попасть в тюрьму в США, но это случится только тогда, когда кто-то из представителей силовых структур «решит предать Родину». «Но думаю, что в ближайшие годы, к счастью, России это не грозит. Патриотов в нашей стране значительно больше, чем либерастов, готовых пресмыкаться перед Западом», — заключил он.

Ранее в марте Ходорковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Пригожину «созданы достаточно серьезные проблемы», которые он сможет решить только в открытом судебном процессе. При этом он понадеялся, что этот судебный процесс когда-нибудь произойдет на территории России.

В конце февраля стало известно, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о Пригожине. В сообщении спецслужбы утверждалось, что россиянин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против США с целью воспрепятствования работе Федеральной избирательной комиссии США.

Россия

По материалам: lenta.ru
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