Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Анастасия Иванова

Продолжается прием заявок на конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей», сообщает пресс-служба Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Конкурс объединит участников из России и педагогов, работающих за рубежом. Он состоит из двух этапов – заочного (экспертизы методических кейсов) и очного (публичной защиты кейсов победителей первого этапа).

Заявки принимаются до 28 марта, подведение итогов конкурса пройдет в апреле.

Для кейсов художественной направленности предусмотрено восемь номинаций:

– «Введение в искусство»;

– «Творчество без барьеров»;

– «Образцовый детский коллектив художественного творчества»;

– «Художественное творчество – дистанционно»;

– «Культурный код региона»;

– «Цифровая трансформация творчества»;

– «Маршрутизация успеха»;

– «Виват, Маэстро!».

Для кейсов социально-гуманитарной направленности предусмотрены следующие номинации:

– «Историческая память поколений»;

– «Развитие лидерства»;

– «Маршруты профориентации»;

– «Поддержка наставничества»;

– «Продвижение волонтерства и добровольчества»;

– «Продвижение предпринимательства и финансовой грамотности»;

– «Модели профилактики»;

– «Педагогический дизайн сетевых и командных игр».