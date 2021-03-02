Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»
Продолжается прием заявок на конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей», сообщает пресс-служба Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.
Конкурс объединит участников из России и педагогов, работающих за рубежом. Он состоит из двух этапов – заочного (экспертизы методических кейсов) и очного (публичной защиты кейсов победителей первого этапа).
Заявки принимаются до 28 марта, подведение итогов конкурса пройдет в апреле.
Для кейсов художественной направленности предусмотрено восемь номинаций:
– «Введение в искусство»;
– «Творчество без барьеров»;
– «Образцовый детский коллектив художественного творчества»;
– «Художественное творчество – дистанционно»;
– «Культурный код региона»;
– «Цифровая трансформация творчества»;
– «Маршрутизация успеха»;
– «Виват, Маэстро!».
Для кейсов социально-гуманитарной направленности предусмотрены следующие номинации:
– «Историческая память поколений»;
– «Развитие лидерства»;
– «Маршруты профориентации»;
– «Поддержка наставничества»;
– «Продвижение волонтерства и добровольчества»;
– «Продвижение предпринимательства и финансовой грамотности»;
– «Модели профилактики»;
– «Педагогический дизайн сетевых и командных игр».