Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Продолжается прием заявок на конкурс программно-методических разработок «Панорама методических кейсов дополнительного образования художественной и социально-гуманитарной направленностей», сообщает пресс-служба Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Конкурс объединит участников из России и педагогов, работающих за рубежом. Он состоит из двух этапов – заочного (экспертизы методических кейсов) и очного (публичной защиты кейсов победителей первого этапа).

Заявки принимаются до 28 марта, подведение итогов конкурса пройдет в апреле.

Для кейсов художественной направленности предусмотрено восемь номинаций:
– «Введение в искусство»;
– «Творчество без барьеров»;
– «Образцовый детский коллектив художественного творчества»;
– «Художественное творчество – дистанционно»; 
– «Культурный код региона»;
– «Цифровая трансформация творчества»;
– «Маршрутизация успеха»;
– «Виват, Маэстро!».

 Для кейсов социально-гуманитарной направленности предусмотрены следующие номинации:
– «Историческая память поколений»;
– «Развитие лидерства»;
– «Маршруты профориентации»;
– «Поддержка наставничества»;
– «Продвижение волонтерства и добровольчества»;
– «Продвижение предпринимательства и финансовой грамотности»;
– «Модели профилактики»;
– «Педагогический дизайн сетевых и командных игр».

Общество

По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
Эскиз картины Ван Гога продали за рекордные десять миллионов долларов
В США пожаловались на принудительную работу с Россией
В США пожаловались на принудительную работу с Россией
Меркель поздравила Горбачева с 90-летием
Меркель поздравила Горбачева с 90-летием
Белый дом захотел ввести санкции против десяти россиян из-за Навального
Белый дом захотел ввести санкции против десяти россиян из-за
Более 90 детей отравились салатами в российских школах
Более 90 детей отравились салатами в российских школах
В Роспотребнадзоре усомнились в прохождении первой волны коронавируса
В Роспотребнадзоре усомнились в прохождении первой волны коронавируса
Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына
Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына
Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной
Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной
Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в России
Подсчитаны финансовые потери от распространения ВИЧ в России
Путин упрекнул США за «замерзший» Техас
Путин упрекнул США за «замерзший» Техас
Volvo станет выпускать только электромобили
Volvo станет выпускать только электромобили
Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»
Продолжается прием заявок на конкурс «Панорама методических кейсов»

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

В Хабаровском крае проходит конкурс детского творчества
В Ялуторовске собираются провести гонки на коровах и картофельный бой
В Москве открылся прием заявок на шестой конкурс инженерных проектов «3D-БУМ»
В Томской области продолжается прием заявок на конкурс «Через искусство – к зеленой планете»