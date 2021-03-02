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Производители яиц и мяса птицы договорились о сдерживании цен

Производители яиц и мяса птицы договорились о сдерживании цен

Ключевые российские производители мяса птицы и яиц, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на свою продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам совещания главы ведомства Дмитрия Патрушева c участниками рынка..

В министерстве пояснили, что текущая динамика цен определяется такими факторами, как подорожание кормов, сокращением импорта инкубационных яиц и снижение объемов производства по причине распространения птичьего гриппа.

Минсельхоз планирует снизить зависимость отрасли от импортных яиц за счет стимулирования внутреннего производства. В частности, на совещании обсуждалось поэтапное повышение ввозных пошлин на инкубационные яйца: с 1 января 2022 года ее предложили поднять с нуля до 5%, а через год — уже до 15%. Кроме того, правительство рассматривает возможность возмещения затрат на строительство и развитие объектов для производства таких яиц.

Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на один килограмм произведенной и реализованной продукции. Это решение может действовать до 1 октября текущего года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.

В ведомстве также напомнили, что правительство уже приняло меры для стабилизации цен, например утвердило квоты и пошлины на вывоз кормового зерна, а также ввело субсидии на перевозку сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. Такие меры уже позволили замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Минсельхоз ожидает их стабилизации в течение двух месяцев.

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По материалам: uposters.ru
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