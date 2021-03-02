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Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах

Путин поручил контролировать занятость в угледобывающих регионах
Президент России Владимир Путин поручил правительству контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах.

"Прошу правительство определить целевые параметры и внимательно контролировать динамику занятости в угледобывающих регионах", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.

Он также отметил, что жизнь людей в этих регионах не должна быть "критически завязана лишь на одну только отрасль", для этого нужно вести опережающее развитие других секторов промышленности, сферы услуг.

Экономика

По материалам: ria.ru
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