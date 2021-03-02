Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля по отношению к 2020 году.

"Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить - пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (Белоусовым - ред.) - обеспечить как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом", - сказал он на совещании по развитию угольной отрасли.

Путин просил придерживаться этого ориентира.


"Да, допустим, мы его скорректировали по сравнению с тем, о чем говорили раньше, но такова жизнь, это понятно. Это все ясно. Но при этом планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам", - подчеркнул президент.


По его словам, это должно быть сделано на основе поставок на Запад и на внутренний рынок, а также исходя из наличия портовых мощностей.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не слышали!
Поиграем?! Рандомные факты о BTS, о которых вы точно никогда не
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Сумишевский откровенно о состоянии после смерти жены: «Я справился»
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал любви
На Одесчине уголовник похитил девушку и под угрозой ножа требовал
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
США призвали Россию "уничтожить свою программу химоружия"
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
В Германии предложили облегчить визовый режим с Россией
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
США выведут космическое сотрудничество с Россией из-под санкций
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Фигуранты дела Скрипалей попали под санкции из-за Навального
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с наперсток»
Виктория Боня: «Быстрову нечего отрезать. Я думаю, там все размером с
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Какие заросли! Анна Седокова продемонстрировала небритые подмышки
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах
Саркози больше не хочет участвовать в президентских выборах

Топ на сегодня

SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Кремль ответил на отказ Байдена признать Крым российским
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Песков прокомментировал изменение позиции Пашиняна по «Искандерам»
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе
Трамп с женой привились от коронавируса еще в январе

Еще по теме

Путин поручил доложить об исполнении программы развития Кузбасса
Путин подпишет указ о праздновании 300-летия освоения Кузбасса
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Путин призвал уделить особое внимание развитию производства электроники