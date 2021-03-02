Путин призвал уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса

Анастасия Иванова

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству уделить внимание экспортному потенциалу Кузбасса, заявив о необходимости обеспечить рост в 30% перевозок угля по отношению к 2020 году.

"Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района, Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить - пускай это не то, о чем мы договаривались раньше, но согласен с Андреем Рэмовичем (Белоусовым - ред.) - обеспечить как минимум плюс 30 процентов перевозок угля по сравнению с 2020 годом", - сказал он на совещании по развитию угольной отрасли.

Путин просил придерживаться этого ориентира.

"Да, допустим, мы его скорректировали по сравнению с тем, о чем говорили раньше, но такова жизнь, это понятно. Это все ясно. Но при этом планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам", - подчеркнул президент.

По его словам, это должно быть сделано на основе поставок на Запад и на внутренний рынок, а также исходя из наличия портовых мощностей.