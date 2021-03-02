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Путин упрекнул США за «замерзший» Техас

Путин упрекнул США за «замерзший» ТехасВладимир ПутинФото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с аномальными морозами в США и упрекнул их за «замерзший» Техас, где начался энергетический кризис. Он считает, что ситуацию нужно учитывать при разработке сценариев развития мирового топливно-энергетического комплекса, передает «Интерфакс».

«Вот сейчас Техас замерз, а отогревать ветряные мельницы пришлось такими способами, которые далеки от охраны окружающей среды», — сказал Путин. По его словам, необходимо прорабатывать все возможные сценарии чтобы «гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов даже при снижении мирового спроса на уголь».

Говоря об угольной отрасли, президент призвал направлять доходы от экспорта угля в развитие угледобывающих регионов России, а также выстраивать планы на длительную перспективу.

Ранее в США подсчитали многомиллиардный ущерб от разрушительных морозов, которые обрушились на штат Техас в начале 2021 года. По оценке Чака Уотсона (Chuck Watson) из аналитического центра изучения природных катаклизмов Enki Research, потери можно оценить в 80-90 миллиардов долларов.

В конце февраля энергетические компании Техаса оказались на грани массовых дефолтов. Из-за аномальных холодов и снегопада нарушилась их работа, поэтому пришлось экстренно закупать энергию у других поставщиков на фоне резкого роста цен. Кроме того, нетипичные для южных штатов США морозы до минус 18 градусов по Цельсию поставили часть страны на грань дефицита бензина.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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