Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по расширению восточного участка БАМа для вывоза угля из Якутии, и изучить механизмы финансирования данного проекта, в том числе с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Поручаю правительству представить дополнительные предложения по расширению восточного участка БАМа, речь идет об увеличении вывоза угля из Якутии в восточном направлении", - сказал Путин в заключительном слове на совещании по развитию угольной отрасли РФ.

"Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможность Фонда национального благосостояния, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития, если это, конечно, будет необходимо. Во всяком случае, хочу сказать, что я против этого ничего иметь не буду, пожалуйста, если такая необходимость есть - представьте предложения", - добавил Путин.