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Раскрыта причина ажиотажа вокруг Земфиры

Раскрыта причина ажиотажа вокруг ЗемфирыФото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший продюсер Земфиры Леонид Бурлаков в интервью НСН раскрыл причину постоянного ажиотажа вокруг певицы.

По мнению Бурлакова, в обществе существует огромный запрос на новую музыку и на артиста, способного заполонить собой все и сделать музыкальный рывок, «но все молчат», поэтому Земфире приходится «отдуваться» за всех, кто с гитарами, и петь что-то искреннее. «Потому что все, кто с гитарами, типа группы "Кис-Кис", они повторяют все, что делают рэперы. Гадости поют на потребу публике, как скоморохи. Чем пошлее, чем неприятнее будет взрослым, тем, они считают, будет приятнее детям», — пояснил продюсер.

Он отметил, что Земфира в очередной раз показала, что можно создавать музыку, которую будут слушать подростки. По его словам, певице «там скучно одной, наверху, и ей бы очень хотелось, чтобы появился кто-то еще, чтобы какая-то соревновательность бы получилась».

26 февраля Земфира выпустила первый за восемь лет альбом «Бордерлайн». Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В новую работу вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Остин» и «Крым». После этого американский артист, родившийся в России, Лео Луганский обвинил певицу в плагиате обложки альбома.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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