Раскрыты дата премьеры "Холостяка" с Тимати и новые правила телешоу

Вадим Карасев

До премьеры восьмого сезона телешоу "Холостяк" осталось совсем недолго. Стало известно, когда в эфир выйдет первый эпизод популярного проекта, сообщает "Телепрограмма".

Как выяснилось, восьмой сезон шоу "Холостяк" с Тимати начнется на телеканале ТНТ в воскресенье через две недели — 14 марта.

По словам продюсеров шоу, в предстоящем сезоне поклонников "Холостяка" ждут новые правила игры. Теперь церемония вручения роз несколько изменится — отныне у цветов будет сразу 3 оттенка.

"Я не знаю, придут ли девушки ко мне, или они придут к Тимати, или они придут на проект, который дает большую популярность и медийность? Это такие вещи, в которых интересно разобраться. Поэтому немного будоражит. В новом сезоне мне хотелось максимально расширить рамки, отменить какие-то правила, а какие-то добавить, сделать что-то, что еще никто не делал. Это достаточно сложно, потому что все согласования проходят с держателями формата, но все-таки некоторые хулиганства (как личные приглашения) нам удались. И это далеко не все, это только самое начало", — рассказал Тимати.

В то же время на атмосфере свиданий сильно сказалась любовь экс-владельца лейбла Blackstar к экстриму.

Борьба за завидного жениха развернется в одном из самых красивых городов мира — в Дубае. Продюсеры шоу считают, что это наиболее подходящее место для создания атмосферы сказочной романтики, которую так любят зрители проекта.



"В этом сезоне грядет много нововведений. Так, вводятся специальные свидания "на вылет", увеличится общение главного героя с девочками: это будут и вечеринки, и встречи. Как только начались съемки, Тимур понял, что это не шоу, а существенная часть его жизни. Поэтому мы надеемся, что все окажется весьма искренне", — приоткрыли завесу тайны продюсеры.

На этот раз 25 претенденток будут сражаться за сердце 37-летнего холостяка. Популярную программу будут показывать на ТНТ по воскресеньям.



Как писал NEWSTES, ранее была раскрыта личность первой участницы "Холостяка" с Тимати. Рэпер сам пригласил ее на проект.