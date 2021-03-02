Расправился с сестрами ради квартиры: открылись новые обстоятельства нашумевшего убийства в Киеве

Алексей Вольцев

Следствие установило, что убийство молодой женщины в Голосеевском районе Киева связано с еще одним преступлением. Об этом пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщает в своем Facebook.

Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве девушки, тело которой осенью 2020 года обнаружили в Голосеевском парке. 44-летний мужчина заманил молодую женщину в парк, где застрелил ее в голову. Однако при досудебном расследовании выяснилось, что подозреваемый также отравил сестру застреленной девушки. Оба убийства мужчина совершил, чтобы завладеть квартирой убитых.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что по делу о резонансном убийстве в Голосеевском лесу Киева подозревается известный волонтер, у которого дома провели обыск.

Фото пресс-службы Киевской городской прокуратуры