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RM признался в плагиате треков: «Да, своровал, ну и что?»

RM признался в плагиате треков: «Да, своровал, ну и что?»

Чтобы хорошо узнать членов группы BTS, давайте поговорим не только об их положительных сторонах, но также и отметим кое-какие негативные моменты, вспомнив скандалы прошлых лет. А теперь готовьте машину времени, мы телепортируемся в 2015!

Итак, молодой Намджун (Namjoon), еще не такой опытный как сейчас, невольно был впутан в конфликт с одним из нетизенов. Пользователь сети с ником @wevebeenhere обвинил популярного артиста в том, что тот украл строчку «Когда ты лежишь в постели с одиночеством, кровать становится больше» и использовал ее в своем треке, хотя, она была создана совершенно другим автором и опубликована на просторах интернета еще несколько месяцев назад.


Как ни странно, Джуни не стал утаивать информацию и признался в том, что действительно мог взять некоторые строки с сетей. Он извинился и пояснил свою позицию. Все дело в том, что для него источником вдохновения для написания новых текстов являются именно вырезки из фильмов, книг, а также интересные высказывания талантливых юзеров интернета.

АРМИ все же не обрадовались такому повороту событий. Они не ожидали, что красавчик когда-либо может их обмануть. Как считаете, совершил ли RM что-то криминальное или же нет ничего плохого в том, что он использовал в песне одну маленькую фразочку другого человека?

«Да, своровал, ну и что? Этот парень еще ему спасибо должен сказать, он его строчку раскрутил!!» — высказалась девушка.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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