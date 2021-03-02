Романтический завтрак с лепестками роз и полет на вертолете. Сюрпризы Прилучного для Карпович

Анастасия Иванова

1 марта звезда «Папиных дочек» отпраздновала 35-летие. По иронии судьбы в этот же день отметила личный праздник и ее соперница — Агата Муцениеце. Впрочем, это никак не помешало Мирославе получить удовольствие от юбилея, ведь возлюбленный преподнес ей романтические сюрпризы.

Весь первый день весны Мирослава Карпович получала подарки от близких и друзей. В сторис актриса похвасталась огромной связкой воздушных шаров, на которых красовались поздравления, а также роскошным букетом от мамы. Впрочем, впереди именинницу ждали не менее приятные сюрпризы.

Так, завтракала звезда в уютном ресторане под живое выступление оркестра. Праздничный стол был украшен лепестками алых роз, свечами и гирляндами. Мирослава осталась в восторге и призналась, что чувствует себя особенно счастливой. Затем виновницу торжества ждала прогулка на вертолете. С высоты птичьего полета актриса увидела надпись, начертанную на снегу: «Мирус, с днем рождения!». Артистка не стала упоминать, кто именно подготовил для нее это приятное приключение, однако намекнула на бывшего супруга Муцениеце. «Прилучший волшебник», — написала она, намеренно обозначив ошибку.

Напомним, что, по слухам, Павел Прилучный закрутил роман с Мирославой Карпович еще будучи в браке. Агата тяжело переживала предательство мужа, а после развода не раз отпускала колкости в адрес соперницы в собственном YouTube-шоу. «Особь женского пола», — язвила брюнетка, говоря о новой пассии актера.

К слову, по иронии судьбы, 1 марта личный праздник отмечает и Муцениеце. 32-летие звезда встретила без особого размаха, в отличие от Карпович. Утром она успела сходить в спортивный зал, встретиться с подругой, а к вечеру устроила небольшую посиделку с детьми Тимофеем и Мией. Поклонники отмечают: актриса только похорошела после расставания с Прилучным. Агата и сама признается, что стала чувствовать себя намного свободнее.

«В наших проблемах винила себя. Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу ужасно и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он. Ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее. Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину...» — делилась артистка.