Россия обогнала США по поставкам сжиженного газа в Европу

Вадим Карасев

По итогам 2020 года российские производители газа поставили в Европу больше продукта, чем американские фирмы вместе взятые. В общей сложности были отправлены 22 млн тонн.

По словам председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса, обычно половина поставок СПГ из России приходится на внутренний рынок и Соединенные Штаты, но европейские потребители значительно повысили свою долю в структуре экспорта.

"Обычно половина этих поставок приходится на Соединенные Штаты и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский СПГ, на европейские рынки. Это произошло впервые в структуре общего экспорта", – сказал он в ходе презентации.

Суммарный объем СПГ, переданного в Евросоюз, составил 84 млн тонн, при этом РФ стала первой по числу поставок с 22 млн тонн. На втором месте – США (20 млн), оставшиеся же 42 млн тонн европейцы закупали в других различных странах.

Как сообщал NEWSTES, ранее международная корпорация Shell заявила об отсутствии планов расширять проект по производству сжиженного природного газа на Сахалине.