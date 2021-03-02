Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия обогнала США по поставкам сжиженного газа в Европу

Россия обогнала США по поставкам сжиженного газа в Европу

По итогам 2020 года российские производители газа поставили в Европу больше продукта, чем американские фирмы вместе взятые. В общей сложности были отправлены 22 млн тонн.

По словам председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса, обычно половина поставок СПГ из России приходится на внутренний рынок и Соединенные Штаты, но европейские потребители значительно повысили свою долю в структуре экспорта.

"Обычно половина этих поставок приходится на Соединенные Штаты и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский СПГ, на европейские рынки. Это произошло впервые в структуре общего экспорта", – сказал он в ходе презентации.

Суммарный объем СПГ, переданного в Евросоюз, составил 84 млн тонн, при этом РФ стала первой по числу поставок с 22 млн тонн. На втором месте – США (20 млн), оставшиеся же 42 млн тонн европейцы закупали в других различных странах.

Как сообщал NEWSTES, ранее международная корпорация Shell заявила об отсутствии планов расширять проект по производству сжиженного природного газа на Сахалине.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика. Как прошел день рождения Мирославы Карпович?
#Прилучшийволшебник — признание от Павла, полет в небе и романтика.
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит слив?
Изнасилованная Диана Шурыгина продает свое голые фото. Сколько стоит
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
У Юли Гаврилиной жёсткая депрессия: «Она топиться в ванной»
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению удэгейского языка
В Хабаровском крае разрабатывают дорожную карту по изучению
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в Удмуртии
Первый Центр опережающей профессиональной подготовки откроется в
Елена Тарасова
Елена Тарасова
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Соседи Алены Савкиной вызвали к ней полицию
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Яббаровых травят за нежелание посещать в больнице Богдана
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо на премьере фильма «Пара из будущего»
Запахло весной: Ида Галич в игривом мини и влюбленная Наталья Бардо
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Жена Павла Мамаева снова поймала его на измене
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Любовница 53-летнего Сергея Волобуева оказалась участницей «Холостяка»
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа
Путин ждет предложений по расширению восточного участка БАМа

Топ на сегодня

Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Совфед отреагировал на угрозу новых санкций Евросоюза
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Рост цен на яйца и мясо птицы в России проверят
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации
Amazon заподозрили в расовой и гендерной дискриминации

Еще по теме

Россия впервые обогнала США на газовом рынке Европы
Дорогая нефть принесла России сверхдоходы
Глава Минэнерго сравнил объемы поставок российского и американского сжиженного газа в ЕС
Россия вышла на второе место по поставкам газа в Европу