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Россия почти в восемь раз обогнала Европу по росту цен на продукты

Россия почти в восемь раз обогнала Европу по росту цен на продуктыФото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Цены на продукты в России взлетели на 8,2 процента в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страна почти в восемь раз обогнала Евросоюз по этому показателю (в ЕС еда подорожала на 1,1 процента). Об этом говорится на сайте Росстата.

Больше всего за год в России поднялись в цене овощи — на 17,5 процента (в ЕС их стоимость выросла на 0,2 процента), фрукты (на 13,5 процента) и сладости (сахар, джем, мед, шоколад и конфеты). Цена последних увеличилась на 13,7 процента. Хлеб подорожал на 9 процентов, а масла и жиры — на 11. В ЕС наиболее заметно выросли потребительские цены на фрукты (3,3 процента) и хлеб (1,1 процента).

Ранее агентство Bloomberg перечислило страны, в которых подорожание продуктов может привести к недовольству со стороны граждан и социальной напряженности. К ним была отнесена и Россия.

Аналитики издания подчеркнули, что россияне все еще не забыли пустые магазинные полки в результате распада СССР и поднявшиеся тогда цены на продукты. Очередной скачок может сильнее обострить ситуацию в обществе, отметили они. Кремль с такими выводами не согласился.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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