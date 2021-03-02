Россия продолжит посылать США предложения, заявила Матвиенко

Лидия Мартынова

Москва продолжит посылать Вашингтону сигналы и предложения по широкому кругу вопросов, поскольку у России и США есть много взаимно интересных тем, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы будем продолжать посылать сигналы и предложения, ведь кроме сфер стратегической безопасности, стабильности у нас очень много взаимно интересных тем в двусторонней повестке", - сказала она.

По словам спикера, многие американские компании заинтересованы были бы работать на российском рынке. "Это и совместное освоение Арктики, и борьба с COVID, и вопросы климата и экологии, и целая масса других неполитизированных тем", - пояснила Матвиенко.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00