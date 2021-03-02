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Россия расширяет гуманитарный проект по повышению уровня владения и качества преподавания русского языка в Узбекистане

Россия расширяет гуманитарный проект по повышению уровня владения и качества преподавания русского языка в Узбекистане

2 марта в Узбекистан отправляется третья группа преподавателей русского языка для работы в местных школах. Таким образом, общее количество российских специалистов, осуществляющих преподавание русского языка в Узбекистане в рамках совместного гуманитарного проекта Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана «Класс!», составит 100 человек. Цель проекта – повысить качество преподавания русского языка и обучения на русском языке в Республике Узбекистан, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

Третья группа педагогов включает 12 практикующих специалистов, магистрантов и аспирантов педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут преподавать в школах разных городов и районов Республики Узбекистан, в том числе в тех, в которых существует достаточно острая проблема нехватки педагогических кадров.

Перед тем как отправиться в Узбекистан, преподаватели прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: они прослушали лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, организации работы в школах Узбекистана, межкультурному взаимодействию.

Проект реализуется Минпросвещения России совместно с Министерством народного образования Республики Узбекистан и благотворительным фондом «Наука, искусство и спорт» с 2020 года.

Системная работа по повышению уровня владения русским языком и качества обучения на русском языке за рубежом проводится по нескольким направлениям.

В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Республики Узбекистан, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями.

В 2021 году российские методисты продолжают с февраля проводить тестирование на владение педагогическими компетенциями и знание русского языка как иностранного, оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и проводят семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка. В свою очередь, российские педагоги разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий, преподают в школах Узбекистана. С марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять в других школах Узбекистана.

«Класс!» («Зўр!») – это совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Операторы проекта – Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой, Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони. Официальная сайт проекта – http://classzur.ru/, страница проекта в соцсети Instagram – https://www.instagram.com/class_zur/.

Общество

По материалам: edu.ru
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