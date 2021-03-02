Россия резко нарастила поставки газа в Европу и Китай

Вадим Карасев

"Газпром" за первые 2 месяца года нарастил экспорт газа на 32,9% по сравнению с январем — февралем 2020 года.

Общий объем поставок вырос до 34,5 млрд кубометров. Это связано с аномальными холодами как в Европе, так и в США, откуда европейские страны закупали СПГ.

"В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. В этих условиях мы продолжили надежно обеспечивать потребителей газом… Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 34,5 миллиарда кубометров газа. Это на 32,9% (на 8,5 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщили в компании.

Поставки во Францию выросли на 26,7%, в Германию — на 32,9%, в Турцию — на 52,9%, в Болгарию — на 56,5%, в Италию — на 64%, в Венгрию — на 85%. Больше всего выросли поставки в Китай — более чем в 3 раза.

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением наших суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020 года", — уточнили в "Газпроме".

Таким образом, поставки газа в Китай в феврале 2021 года составили 830 млн кубометров, а за 2 месяца этого года — 1,757 млрд кубометров.