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Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей

Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет россиян покидать зону ЧС по первому требованию госорганов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Законопроект также обяжет федеральные органы исполнительной власти обеспечить МЧС доступ к информационным системам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для своевременного реагирования на них. Кроме того, должностные лица и организации будут обязаны вовремя предоставлять в органы управления РСЧС сведения, которые могут помочь ликвидировать или предотвратить ЧС.

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По материалам: uposters.ru
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