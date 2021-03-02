Россиян обяжут эвакуироваться из зоны ЧС по требованию властей

Вадим Карасев

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет россиян покидать зону ЧС по первому требованию госорганов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий.

Законопроект также обяжет федеральные органы исполнительной власти обеспечить МЧС доступ к информационным системам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) для своевременного реагирования на них. Кроме того, должностные лица и организации будут обязаны вовремя предоставлять в органы управления РСЧС сведения, которые могут помочь ликвидировать или предотвратить ЧС.