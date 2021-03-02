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Россиянам упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Россиянам упростили оформление выплат по уходу за пожилыми и инвалидами

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат гражданам по уходу за пожилыми и инвалидами, сообщается на сайте правительства. Теперь не нужно будет подтверждать, что они не работают и не имеют иного дохода.

Также отменены обязательные справки о смене места жительства подопечного. Все эти данные территориальные органы Пенсионного фонда смогут получить с помощью федеральных информационных систем.

В пресс-службе кабмина добавили, что ежемесячные компенсации полагаются безработным гражданам, ухаживающим за человеком с первой группой инвалидности. На выплату имеют право помогающие престарелым, которые достигли возраста 80 лет или нуждаются в постоянной опеке. Период ухода учитывается при расчете размера страховой пенсии.

Ранее NEWSTES писал, что в России изменился порядок начисления пособий на детей.

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По материалам: uposters.ru
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