Россиянка припарковала автомобиль и насмерть сбила двухлетнего сына

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Махачкалы задавила насмерть двухлетнего сына, пока парковалась во дворе у дома, сообщила в Instagram пресс-служба управления МВД по Дагестану.

Происшествие случилось днем в понедельник, 1 марта. 26-летняя женщина была за рулем автомобиля Toyota RAV4, а ребенок находился снаружи. В какой-то момент мальчик оказался в «слепом пятне», которое не просматривалось в зеркала заднего вида. В результате мать наехала на ребенка, он скончался в больнице.

На место выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. Собраны материалы для принятия процессуального решения.

В середине февраля житель Новосибирска поссорился во дворе с женщиной с коляской и наехал на нее на машине. В результате россиянка упала на дорогу вместе с коляской.