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Российские ученики назвали самые бесполезные предметы в школе

Российские ученики назвали самые бесполезные предметы в школеФото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Российские школьники считают ОБЖ самым бесполезным школьным предметом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом прогрессивного образования, передает РИА Новости.

Данный предмет хотят исключить из программы 70 процентов опрошенных. Ученики пояснили, что ОБЖ не дает практических навыков по выживанию, а сами уроки зачастую являются формальными. Также почти 60 процентов респондентов считают ненужной технологию, а около 40 процентов убрали бы из школьной программы астрономию.

Дети подчеркнули, что хотели бы добавить в школьную программу уроки психологии и финансовой грамотности. 30 процентов респондентов хотели бы видеть в расписании программирование и половое воспитание. Также школьники внесли бы в свое обучение йогу и танцы.

Ранее российские школьники рассказали о предпочтительном формате обучения. Они стали больше ценить очное обучение после весеннего внедрения дистанционного формата.

Россия

По материалам: lenta.ru
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