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Российский школьник предпочел ударить себя ножом вместо наказания матери

Российский школьник предпочел ударить себя ножом вместо наказания материФото: Unsplash

В Сочи, Краснодарский край, школьник ударил себя ножом, чтобы избежать наказания матери. Об этом пишет «Комсомольская правда».

15-летний подросток пришел домой с раной на ноге и сказал матери, что на него напал незнакомый мужчина на улице. Женщина вызвала полицию. Школьник путался в показаниях и в итоге признался, что просто заночевал у друга без спроса.

«Желая разжалобить мать, подросток сам ударил себя ножом в бедренную часть ноги. А матери рассказал историю о мнимом "нападении"», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Полицейские решают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

Ранее в Выборге Ленинградской области школьник покончил с собой после того, как родители отобрали у него мобильный телефон. Шестиклассник предупредил друзей, каким способом он намерен свести счеты с жизнью, но те не поверили. В результате мальчик пропал, отец ребенка начал поиски. Его тело нашли в том месте, о котором он говорил своим друзьям.

Россия

По материалам: lenta.ru
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