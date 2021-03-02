Российский школьник прожил неделю без телефона и покончил с собой

Вадим Карасев

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Выборге Ленинградской области школьник покончил с собой после того, как родители отобрали у него мобильный телефон. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, шестиклассник предупредил друзей, каким способом он намерен свести счеты с жизнью, но те не поверили. В результате мальчик пропал, отец ребенка начал поиски. Его тело нашли в том месте, о котором он говорил своим друзьям.

Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

В феврале две школьницы из Самары покончили с собой, перед этим отправив прощальные сообщения родителям. Погибшим было по 12 лет, они учились в шестом классе, были отличницами.