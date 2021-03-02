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Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной

Розу Хайруллину задержали на границе с Украиной

Актрису допросили в киевском аэропорту «Борисполь». Как оказалось, въезд Хайруллиной на Украину закрыт после посещения артисткой Крыма.


На странице погранслужбы Украины в социальной сети появилось видео, в котором фигурирует момент задержания актрисы. Фигура Розы Хайруллиной  размыта, но по голосу ее легко узнать.

Как оказалось, на Украину звезда приехала по приглашению, на съемки. Но в страну ее не пустили, к тому же привлекли к административной ответственности и на три года закрыли въезд в Незалежную. 

Актриса объяснила, что была в Крыму с частным визитом весной 2020 года. Но объяснение не удовлетворило представителей пограничной службы. Сообщается, что Роза Вакильевна уже вылетела обратным рейсом в Минск.

Хайруллина крайне востребована в профессии. Роза много снимается в сериалах, которые нравятся публике: в «Ольге» она сыграла бабушку Гриши, а в «Психе» — мать главного героя Олега. А вот в театре у нее стало меньше ролей. В «Табакерке» она теперь не является членом труппы.

«Хайруллина переходит в число приглашенных артистов. Это другая оплата, другой договор. Когда актер в труппе, он беспрекословно подчиняется художественному руководителю театра, а когда — нет, то у него появляется больше свободного времени, например, на кино. Мы исходим из возможностей артиста, который приглашен в труппу. Роза продолжит появляться в постановках, в которых играла, пусть зрители не волнуются», — рассказали «NewsTes.ruу» в пресс-службе Московского театра Олега Табакова.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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